Семья "кочует" по чужим домам, чтобы не платить за аренду: что это за схема

43-летняя Никки и ее 40-летний муж Рая имеют двоих детей. С сентября прошлого года супруги устроились на одну интересную работу, что дает возможность им жить бесплатно.

Муж с женой стали профессиональными смотрителями за домами и домашними животными. Так они экономят тысячи фунтов на аренде жилья и коммунальных услугах.

Читайте также Мужчина переехал из квартиры в фургон, чтобы не платить аренду: сколько он экономит

Могут жить в 16 домах бесплатно

Супруги заплатили 99 фунтов за членство на специализированном сайте. Семья автоматически получила возможность от четырех дней до шести недель жить в 16 разных домах по всей Великобритании и Европе.

Муж с женой подсчитали, что за 11 месяцев такой работы они сэкономили более 20 тысяч фунтов стерлингов (около 1 миллиона гривен).

Интересно, что изменить образ жизни семья решила в июне 2023 года. Супруги просто устали от постоянного роста стоимости жилья. Ведь воспитание двух маленьких детей (8-летнего Зигги и 7-летней Черри) тоже требовало расходов.

Если раньше пара платила за аренду дома в Кенте 1200 фунтов и еще 400 – 500 фунтов за коммунальные услуги, то теперь – только оплачивает взнос. Расходы семьи ограничиваются мобильной связью, едой, страховкой и топливом.



Семья жила в разных домах / Фото Supplied

Мы поливаем растения, поддерживаем чистоту в доме и ухаживаем за домашними любимцами, а это означает, что животные могут придерживаться своего распорядка дня вместо того, чтобы мучиться в питомниках или приютах. Хотя владельцы домов перед отъездом обычно не заполняют холодильник продуктами, но часто оставляют нам подарки – лакомства, овощи и фрукты,

– поделилась Никки.

Однако из-за постоянных переездов семье трудно придерживаться здорового питания. Дети тоже скучают по кружкам и своим друзьям, с которыми вынуждены постоянно расставаться.

Но все же убеждена, что положительные моменты преобладают: "Дети получают уникальный опыт, знакомятся с различными культурами и стилями жизни".