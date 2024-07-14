Мужчина, по имени Си, рассказал, что его жизнь изменилась к лучшему после того, как он уволился с работы и переехал в фургон. Так он смог не только закрыть долги, но и хорошо сэкономить.

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Британец живет в фургоне и путешествует по миру

Си арендовал маленькую квартиру за 800 фунтов стерлингов с общей ванной и кухней. Там жили еще пять человек.

Впоследствии, влез в долги, он понял, что хочет изменить свою жизнь и жить как можно экономнее. Тогда Си купил фургон за 7 250 фунтов и переоборудовал его в жилье. Так ему еще и удалось осуществить свою мечту – путешествовать по миру.

Недвижимость Тренды и вдохновение Тренды и вдохновение
Спальная зона / Скриншот видео

Поскольку британец перестал платить такую большую сумму за аренду, он смог сэкономить около 18 тысяч фунтов стерлингов за 1,5 года.

Недвижимость Дом на колесах Дом на колесах Кухня
Кухонная зона / Скриншот видео

Что касается "дома на колесах", то Си позаботился об "атмосфере коттеджа" с большим количеством древесины. В фургоне есть спальное место, кухонная зона с дровяной конфоркой и газовой печью. Мужчина даже позаботился о небольшой ванной с душем и туалетом. Все это он обустроил сам.