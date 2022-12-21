Британский архитектор Норман Фостер обнародовал генплан реконструкции Харькова

Британский архитектор Норман Фостер обнародовал детали генерального плана реконструкции Харькова. Согласно ему в городе появится "знаковое здание", спроектированное студией Foster + Partners.

Генплан Харькова стал совместной работой инженерной студии Arup, Norman Foster Foundation и харьковских архитекторов. Работы по восстановлению города будут осуществляться на безвозмездной основе.

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Что уже известно об генплане

Как отметили на сайте Norman Foster Foundation, в ходе разработки проекта было проведено более 100 встреч и рабочих сессий. Сначала архитекторы сконцентрируются на пяти блоках: историческом наследии, реках, промышленности, восстановлении жилья и создании научного квартала.

На непосредственной встрече Фостера с мэром Харькова Игорем Тереховым в пятницу, 16 декабря, был представлен каждый пункт документа с подробным описанием проектов, которые должны быть реализованы в начале следующего года.



На встрече назвали шаги восстановления Харькова / Фото инстаграм normanfosterfdn

Проект наследия предполагает создание "нового архитектурного памятника" в центре Харькова, что будет способствовать "уважительному подходу к восстановлению исторических зданий". В то же время, угольный завод в городе превратят в "центр экологически чистой энергии".

Согласно проекту жилищного строительства, в Харькове модернизируют панельные жилые кварталы и создадут энергоэффективные дома по всему городу.



Особое внимание уделят модернизации жилых кварталов / Фото инстаграм

Проект научного квартала должен развивать высокотехнологичную промышленность, центры исследования и стартапы, чтобы восстановить индустриальную базу города. Этот проект станет основой пилотного исследования – градостроительного плана бульваров, улиц, площадей, парков и озеленения с ориентирами по высоте и отступу зданий с четким зонированием. Одно из здешних построек будет спроектировано Фостером.

Это наша первая очная встреча, на которой мы видим результат многомесячного сотрудничества Харьковского горсовета, харьковских архитекторов и ведущих мировых экспертов. Мы обсудили генплан города и реконструкцию жилых массивов, а также создание не просто технопарка, а целого научного сообщества,

– рассказал Терехов.

Он отметил, что после реконструкции в городе будет площадка для развития стартапов, университеты, жилье, зеленая зона, рынок, то есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и развития экономики.

Харьковская группа архитекторов и Norman Foster Foundation готовят итоговый документ, который будет представлен широкой публике в ближайшие недели.