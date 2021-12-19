"Бумажный самолетик": как выглядит необычный детский сад в Китае

Компания dika design, специализирующаяся на проектировании пространств для дошкольников, представила новый детский сад в Китае. Сооружение получило название "Бумажный самолетик".

Название объект получил из-за соответствующей формы. Чтобы подчеркнуть символизм, над главным входом повесили пропеллер.

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Что известно о проекте

На лицевой фасад прикрепили красный пропеллер / Фото dika-design

Необычное здание появилось в Китае – в провинции Юньнань. Два боковых корпуса напоминают крылья, а главный коридор – основной каркас самолета. Чтобы подчеркнуть этот игровой символизм, детский сад выкрасили в белый цвет. Завершающей деталью стал большой красный пропеллер, который был прикреплен на лицевой фасад прямо над главным входом.

Окна разных размеров / Фото dika-design

Чтобы придать зданию игривости, архитекторы спроектировали окна разных размеров и форм, разделили их на условные блоки, которые раскрасили в разные цвета. Главный вход проделали в виде арки, на крыше которой разместили фигуры животных.



Фасад детского сада в Китае / Фото dika-design

Вокруг здания фигурируют красный, синий и желтый цвета. На территории организована зона для прогулок и игр. Вместо заборов, их отделили с помощью зеленых насаждений.



Столовая с панорамными окнами / Фото dika-design

Архитекторы отметили, что их план заключался в том, чтобы сделать здание частью городского пейзажа. А благодаря ярким цветам и необычной концепции детский сад стал своеобразным памятником района.

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