Сховок от мира: на рынке появился "роскошный бункер", в котором есть даже студия звукозаписи

В городе Поло, Миссури, продают "роскошный бункер", который является идеальным местом, чтобы погрузиться в собственный мир. Необычный дом виден только частично, и в этом его преимущество.

Бункер построили в 1960-х годах как защищенный от ядерной войны центр связи. Более 930 квадратных метров жилого пространства обустроено под землей. Цена такой недвижимости – 2 миллиона долларов.

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Дом-бункер со студией звукозаписи

Бункер использовали по назначению до конца 80-х годов. Затем его переоборудовали в жилье со многими интересными комнатами.

Это точно то, чего я никогда раньше не видел за свою карьеру. Это чрезвычайно интересный объект, и несколько человек уже хотят его осмотреть,

– говорит агент по листингу Коллин Робетс.

Бетонные стены в доме-бункере имеют толщину около 76 сантиметров, а пара взрывостойких дверей весит 135 килограммов.

Место для полного уединения / Фото Realtor

На нижнем подземном уровне есть просторная гостиная с баром, обновленная кухня, а также музыкальная студия с оборудованием для звукозаписи, домашний тренажерный зал и даже театральная комната с бильярдным столом.

Дом расположен примерно в 40 минутах от центра Канзас-Сити. Сам городок Поло очень маленький, но до него легко добраться – примерно 10 минут по главному шоссе.