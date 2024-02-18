Бункер збудували в 1960-х роках як захищений від ядерної війни центр зв'язку. Понад 930 квадратних метрів житлового простору облаштовано під землею. Ціна такої нерухомості – 2 мільйони доларів.

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Будинок-бункер зі студією звукозапису

Бункер використовували за призначенням до кінця 80-х років. Потім його переоблаштували на житло з багатьма цікавими кімнатами.

Це точно те, чого я ніколи раніше не бачив за свою кар'єру. Це надзвичайно цікавий об’єкт, і кілька людей вже хочуть його оглянути,

– каже агент з лістингу Коллін Робетс.

Бетонні стіни в будинку-бункері мають товщину близько 76 сантиметрів, а пара вибухостійких дверей важить 135 кілограмів.

Місце для повного усамітнення / Фото Realtor

На нижньому підземному рівні є простора вітальня з баром, оновлена кухня, а також музична студія з обладнанням для звукозапису, домашній тренажерний зал і навіть театральна кімната з більярдним столом.

Будинок розташований приблизно за 40 хвилин від центру Канзас-Сіті. Саме містечко Поло дуже маленьке, але до нього легко дістатися – приблизно 10 хвилин головного шосе.