Как быстро убрать дом: три главных правила, которых следует придерживаться

Для того чтобы уборка дома занимала минимум времени, нужно это делать регулярно. Однако бывают ситуации, которые повсюду в беспорядке, от которого надо избавиться как можно быстрее. В таких случаях помогут советы экспертов.

Быстрая уборка дома не означает некачественную очистку. Хотя оно идеально подходит в случае, когда гости вот-вот будут. Соблюдайте эти три правила – и дом будет быстро чист.

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Сначала соберите мусор

Время от времени на обеденном столе или тумбах в спальне мы оставляем обертки от печенья, фруктовые шкурки или пакеты из посылок, кучу уже не нужной бумаги и другое.

Возьмите большой мусорный пакет или бак и быстро соберите мусор во всех комнатах. Кажется, что это довольно странный лайфхак, но он очень экономит время. Когда вы ходите с пакетом в руках, то сразу собираете весь мусор на месте. Люди, которые ходят на кухню или в коридор по сто раз, чтобы выбросить хлам, тратят гораздо больше времени.

Положите на место все "беспризорные" вещи

В обычные дни многие вещи на поверхностях кажутся незаметными, но на самом деле они создают немалый беспорядок. Соберите все лишние вещи, лежащие или стоящие не на своем месте, и верните их домой.

Сосредоточьте на местах общего пользования, например кухня или коридор. Там мы часто оставляем лишние вещи снаружи, когда куда-то спешим.

Быстро все пропылососье

После того, как вы вытрете все поверхности, берите пылесос. Когда времени мало, не перемещайте мебель и не старайтесь поймать пыль далеко под кроватью. Сосредоточьтесь на видимых местах, в частности, в коридоре, на кухне и спальне, а также в гостиной, если она есть.

Быстрая уборка дома / Фото Pexels