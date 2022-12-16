Как быстро осовременить интерьер: 6 важных правил

От ярких цветовых схем до встроенной техники – сделать жилье современным можно проще, чем вам кажется. В обустройстве актуального дома, отмечают дизайнеры интерьеров, все зависит от деталей.

Существует заблуждение, что современный означает стерильный и даже скучный. Но это не обязательно так. Актуальный сегодня декор отличается эпатажностью, функциональностью и красивыми деталями. О главных из них – дальше.

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Предусмотрите скрытое освещение

Освещение не должно бросаться в глаза, по крайней мере, когда оно выключено. Поэтому на смену приходит скрытый или теневой способ сделать дом светлее. Этот современный подход используется для подчеркивания архитектурных деталей и текстур в современных интерьерах.



Подчеркните детали с помощью скрытого освещения / Фото Monica Espinoza

Особенно актуально сейчас освещение жилищ светодиодной лентой. Дизайнеры отмечают, что использование этого элемента совершило настоящую революцию в создании актуальных интерьеров. А простота их крепления и доступность позволяет встроить скрытое освещение даже при бюджетном ремонте.

Установите прозрачные перегородки

Забудьте о "тяжелых" деревянных перегородках, которые раньше зонировали помещение. Чтобы разграничить пространство, не убавляя пространство квартиры, следует обратиться к остеклению. В то же время лучшим дополнением к этому решению станет раздвижная дверь.



Прозрачные перегородки – удобный способ зонировать помещение / Фото Roundhouse

Используйте предметы искусства, чтобы усилить декоративность

Стеллажи в вашем доме можно превратить в современные инсталляции. Для этого достаточно аккуратно разместить на открытых полках излюбленные объекты похожего цвета или размера.

Дублирующие предметы помогут создать композиционное целое и устранить визуальный шум / Фото Simon Brown

Скройте телевизор

Черный экран телевизора совсем не украшает интерьер. Поэтому дизайнеры советуют прятать его в нише или шкафу. Также в последнее время в гостиных все активнее используют декоративную панель, закрывающую экран.



Яркий способ скрыть телевизор / Фото Philip Durrant

Смело используйте яркие цвета

Это один из самых важных современных трендов. Необычный цвет, например красный, сделает интерьер незабываемым. И не беспокойтесь: несмотря на распространенное мнение, что визуально расширить пространство могут только светлые краски, яркие оттенки тоже удачно работают с пространством. Главное – учесть не только цвет, но и количество света в помещении.



Не бойтесь использовать яркие цвета / Фото MMB Studio

Избегайте "мертвых" зон

Иногда кажется, что небольшой уголок в вашем доме не может выполнить полезных функций. Но это совсем не так. Каждый метр действительно важен, а при правильном выборе мебели вы сможете оптимально использовать всю имеющуюся площадь, не разрушая уют.



Письменный стол стал буферной зоной между гардеробом и выходом на внутренний двор / Фото Echlin