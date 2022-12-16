Існує хибна думка, що сучасний означає стерильний та навіть нудний. Але це не обов'язково так. Актуальний сьогодні декор відрізняється епатажністю, багатофункціональністю та красивими деталями. Про головні із них – далі.

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Передбачте приховане освітлення

Освітлення не повинно впадати в око, принаймні, коли воно вимкнене. Тому на зміну приходить прихований або тіньовий спосіб зробити оселю світлішою. Цей сучасний підхід використовується для підкреслення архітектурних деталей та текстур у сучасних інтер'єрах.



Підкреслить деталі за допомогою прихованого освітлення / Фото Monica Espinoza

Особливо актуальним зараз є освітлення осель світлодіодною стрічкою. Дизайнери зазначають, що використання цього елемента здійснило справжню революцію у створенні актуальних інтер'єрів. А простота їх кріплення та доступність, дозволяє вмонтувати приховане освітлення навіть при бюджетному ремонті.

Встановіть прозорі перегородки

Забудьте про "важкі" дерев'яні перегородки, які раніше зонували приміщення. Аби розмежувати простір, не зменшуючи простір квартири, слід звернутися до скління. Водночас найкращим доповненням до цього рішення стануть розсувні двері.



Прозорі перегородки – зручний спосіб зонувати приміщення / Фото Roundhouse

Використовуйте предмети мистецтва, щоб підсилити декоративність

Стелажі у вашому домі можна перетворити на сучасні інсталяції. Для цього достатньо акуратно розмістити на відкритих полицях улюблені об'єкти схожого кольору чи розміру.

Предмети, які дублюють допоможуть створити композиційне ціле та усунути візуальний шум / Фото Simon Brown

Приховайте телевізор

Чорний екран телевізора зовсім не прикрашає інтер'єр. Тому дизайнери рекомендують ховати його в ніші чи шафі. Також останнім часом у вітальнях все активніше використовують декоративну панель, яка закриває екран.



Яскравий спосіб приховати телевізор / Фото Philip Durrant

Сміливо використовуйте яскраві кольори

Це один із найважливіших сучасних трендів. Незвичайний колір, наприклад червоний, зробить інтер'єр незабутнім. І не хвилюйтеся: попри поширену думку, що візуально розширити простір можуть лише світлі фарби, яскраві відтінки теж вдало працюють із простором. Головне – врахувати не лише колір, але й кількість світла у приміщенні.



Не бійтеся використовувати яскраві кольори / Фото MMB Studio

Уникайте "мертвих" зон

Інколи здається, що невеликий закуток у вашому домі не може виконати корисних функцій. Але це зовсім не так. Кожен метр насправді важливий, а при правильному виробі меблів ви зможете оптимально використати всю наявну площу, не руйнуючи затишок.



Письмовий стіл став буферною зоною між гардеробом та виходом на внутрішній двір / Фото Echlin