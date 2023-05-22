Больше чем просто пиво: в бывшей пивоварне обустроили квартиру

Многим промышленным зданиям после завершения их основной деятельности предсказывают полный упадок.

Эта же пивоварня получила новую жизнь, а ее помещение переквалифицировали в жилые. Что из этого вышло и сколько стоит сейчас площадь, делимся дальше.

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Как изменили старую пивоварню

Дизайнеры этой квартиры совершили невозможное и соединили промышленные атрибуты с самым современным стилем. Прекрасным пространством для реализации интересных идей стал бывший завод-пивоварня Anchor Brewhouse, построенный еще в 18 веке. Его первым владельцем стал Джон Кураж в декабре 1787 года, впоследствии промышленная зона была объединена с соседними пивоварнями. Завершило свою деятельность сооружение в 1981 году, однако до сих пор крепко стояло и сохранилось в отличном состоянии.

Историческое наследие прекрасно вернула в современную жизнь удачная реставрация. Сегодня жилая зона составляет 1100 квадратных метров, где разместился 10-местный кинозал, винный погреб и гостевые комнаты. Придают особую изюминку преимуществам дизайна и непревзойденные виды на Тауэрский мост.



Уникальный дизайн / Фото House beautiful



Гостевая комната / Фото House beautiful



Изысканная кухня / Фото House beautiful

Развлекательное пространство отлично дополняет столовая с эксклюзивными витражами Chiswick на стене. Изысканными преимуществами наполнена и кухня, в частности, она украшена столешницей из темного мрамора и отдельной комнатой для необходимых вещей.