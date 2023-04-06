Жить как в сказке: сколько стоит недвижимость в элитных районах Австралии

Эти квартиры располагаются вблизи центральных частей роскошных городов и наполнены уникальным современным дизайном и инновационными технологиями. Их цена, как отмечают эксперты, шикарно выгодна среднему покупателю.

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В новом комплексе Halston в пригороде Сиднея можно приобрести дом с одной, двумя или тремя спальнями. Эксперты говорят, что это уникальный проект, поражающий своей доступностью. Обойдётся квартира новым владельцам от 604 000 долларов до 1,42 миллиона.



Роскошный дизайн / Фото realestate



Элитная квартира в Сиднее / Фото realestate

Каждый дом имеет разную планировку, стильный дизайнерский ремонт и изюминки, которые поражают, например, балкон или минисад. Также в комплексе есть паркинги, частные лифты и подвальные хранилища.

Современные квартиры в центре Мельбурна

Новый комплекс Фицрой Фицрой невероятно вписывается в архитектурную картину Мельбурна. Резиденция спроектирована с оригинальным старинным кирпичным фасадом. Внутри расположены роскошные квартиры со стильным интерьером и офисным пространством.

В комплексе есть все необходимое для комфортного проживания: бары, рестораны, частные помещения для встреч, сад на крыше и клуб, посетить который могут только жители. Жилье всего в 8 минутах езды от центрального делового района Мельбурна стоит от 569 000 долларов.



Здесь есть все необходимое для комфортной жизни / Фото realestate



Дизайн квартиры / Фото realestate

Сколько стоит жизнь на набережной Брисбена

Всего в 3 километрах от центрального района разлегся стильный комплекс Monarch Residences. Здесь есть квартиры на любой кошелек: от 1 до 4 спален, а также элитный пентхаус для особо привередливых покупателей.