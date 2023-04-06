Жить как в сказке: сколько стоит недвижимость в элитных районах Австралии
Источник:realestate
Роскошь и ценовую доступность порой сложно соединить в успешную недвижимость, однако с этими квартирами это становится реальным.
Эти квартиры располагаются вблизи центральных частей роскошных городов и наполнены уникальным современным дизайном и инновационными технологиями. Их цена, как отмечают эксперты, шикарно выгодна среднему покупателю.
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Сколько стоит хорошо жить в Австралии
Дизайнерская квартира в западной части Сиднея
В новом комплексе Halston в пригороде Сиднея можно приобрести дом с одной, двумя или тремя спальнями. Эксперты говорят, что это уникальный проект, поражающий своей доступностью. Обойдётся квартира новым владельцам от 604 000 долларов до 1,42 миллиона.
Роскошный дизайн / Фото realestate
Элитная квартира в Сиднее / Фото realestate
Каждый дом имеет разную планировку, стильный дизайнерский ремонт и изюминки, которые поражают, например, балкон или минисад. Также в комплексе есть паркинги, частные лифты и подвальные хранилища.
Современные квартиры в центре Мельбурна
Новый комплекс Фицрой Фицрой невероятно вписывается в архитектурную картину Мельбурна. Резиденция спроектирована с оригинальным старинным кирпичным фасадом. Внутри расположены роскошные квартиры со стильным интерьером и офисным пространством.
В комплексе есть все необходимое для комфортного проживания: бары, рестораны, частные помещения для встреч, сад на крыше и клуб, посетить который могут только жители. Жилье всего в 8 минутах езды от центрального делового района Мельбурна стоит от 569 000 долларов.
Здесь есть все необходимое для комфортной жизни / Фото realestate
Дизайн квартиры / Фото realestate
Сколько стоит жизнь на набережной Брисбена
Всего в 3 километрах от центрального района разлегся стильный комплекс Monarch Residences. Здесь есть квартиры на любой кошелек: от 1 до 4 спален, а также элитный пентхаус для особо привередливых покупателей.
Из окон квартир открывается невероятный вид на реку и город. В пределах территории резиденции находится бассейн с подогревом на крыше, эксклюзивная частная обеденная зона, офисные помещения и сауна.
Элитный дом с прекрасными видами / Фото realestate
Поблизости есть зеленая зона с современными пешеходными и велосипедными дорожками, где можно проводить выходные с семьей или друзьями. Цены на квартиры стартуют от 645 тысяч долларов.