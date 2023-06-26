Аренда квартиры в Киеве: сколько это стоит и когда ждать роста цен

Квартиры в Киеве продолжают активно арендовать. Спрос на временное жилье в столице растет. Узнайте, сколько стоит арендовать квартиру в разных районах Киева.

Цены зависят от многих факторов. К примеру, от близости жилья до центра города и до метро, состояния квартиры. Также важно то, находится ли квартира в новостройке или в старом жилом фонде и другое.

Обратите внимание В чем разница между жильем комфорта и бизнес-класса: объясняем на примерах

К примеру, на вторичном рынке стоимость аренды однокомнатной квартиры стартует от 6 тысяч. В то время как в новостройке – от 10 тысяч гривен.

Какая стоимость аренды квартир в Киеве

Средние цены по количеству комнат:

однокомнатные – 6400 гривен в месяц;

двухкомнатные – 10 400 гривен в месяц;

трехкомнатные – 14 000 гривен в месяц.

Стоимость аренды по районам:

Деснянский район – 9 000 гривен;

Днепровский – 11 000 гривен;

Подольский – 9 300 гривен;

Оболонский – 9 500 гривен;

Соломенский – 10 000 гривен;

Дарницкий – 10 000 гривен;

Шевченковский – 19 000 гривен;

Печерский – 20 000 гривен;

Голосеевский – 15 000 гривен;

Святошинский – 10 000 гривен.

То есть, дешевле всего сдают жилье в Деснянском и Дарницком районе, самое дорогое – в Печерском и других центральных.

Когда вырастут цены на аренду

Риелтор и глава Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Александр Бойко считает, что цены на аренду вырастут. Это произойдет ближе к осени по разным причинам. К примеру, в столицу вернутся на обучение студенты. Они будут активно искать жилье. Также домой могут приехать семьи, вынужденно выехавшие за границу.

"Рынок недвижимости динамичен, на него влияют разные факторы. Часть жителей крупных городов, вынужденно выехавших за границу из-за войны, будут возвращаться ближе к осени. И тогда уже в конце этого лета мы увидим еще более активное повышение спроса в аренде", – говорит Александр Бойко.