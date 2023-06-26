Ціни залежать від багатьох факторів. Наприклад, від близькості житла до центру міста та до метро, стану квартири. Також суттєвим є те, чи квартира розміщена в новобудові чи в старому житловому фонді тощо.

Зверніть увагу У чому різниця між житлом комфорт і бізнес-класу: пояснюємо на прикладах

Наприклад, на вторинному ринку вартість оренди однокімнатної квартири стартує від 6 тисяч. У той час як в новобудові – від 10 тисяч гривень.

Яка вартість оренди квартир у Києві

Середні ціни за кількістю кімнат:

однокімнатні – 6 400 гривень на місяць;

двокімнатні – 10 400 гривень на місяць;

трикімнатні – 14 000 гривень на місяць.

Вартість оренди за районами:

Деснянський район – 9 000 гривень;

Дніпровський – 11 000 гривень;

Подільський – 9 300 гривень;

Оболонський – 9500 гривень;

Солом'янський – 10 000 гривень;

Дарницький – 10 000 гривень;

Шевченківський – 19 000 гривень;

Печерський: 20 000 гривень;

Голосіївський – 15 000 гривень;

Святошинський – 10 000 гривень.

Тобто, найдешевше здають житло у Деснянському і Дарницькому районі, найдорожче – у Печерському та інших центральних.

Коли зростуть ціни на оренду

Рієлтор та голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна Олександр Бойко вважає, що ціни на оренду зростуть. Це відбудеться ближче до осені з різних причин. Наприклад, до столиці повернуться на навчання студенти. Вони активно шукатимуть житло. Також додому можуть приїхати сім'ї, які вимушено виїхали за кордон.

"Ринок нерухомості динамічний, на нього впливають різні фактори. Частина жителів великих міст, які вимушено виїхали за кордон через війну, повертатимуться ближче до осені. І тоді вже наприкінці цього літа ми побачимо ще активніше підвищення попиту в оренді", – каже Олександр Бойко.