За последние полгода аренда квартир подорожала почти на 3000 гривен – со средних 12060 гривен до 15000 гривен. А за год, по данным статистики, аренда подорожала на 27% – более чем на 3 000 гривен.

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Какие цены на аренду квартир в разных районах

Дороже всего снимать квартиру в Печерском районе. Там средняя стоимость аренды составляет 32 296 гривен. Также "дорогими" районами являются:

Шевченковский – 26500 гривен;

Соломенский – 18 000 гривен;

Голосеевский – 16500 гривен.

В августе "самым дешевым" районом был Деснянский. Сейчас он занимает уже третью позицию среди самых доступных. На первом месте – Святошинский со средней арендной стоимостью 12 тысяч гривен. Далее в списке:

Подольский – 12 500 гривен;

Деснянский – 12 750 гривен.



Стоимость аренды жилья в Киеве по состоянию на утро 6 сентября / Данные M2bomber