Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита считает, что до весны 2024 кардинальных изменений на рынке аренды не будет. Цены в этот период будут такие же, как и сейчас, будут просто колебаться в пределах 5%. А уже весной возможно очередное повышение.

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Почему цены могут вырасти весной

"Для этого есть определенные предпосылки. Люди возвращаются, трудоустраиваются, имеют возможность арендовать. Столица всегда была таким мегаполисом, а причин не ехать сейчас нет", – говорит Юрий Пита.

Так же на цены влияет спрос. Если жилье сдается за 1 – 2 дня, это говорит нам о том, что спрос очень высок, и цена будет расти. Еще один фактор – ситуация с безопасностью.

"Да, мы слышим о возможных блекаутах, обстрелах. Но это больше будет влиять на вкусы и выбор арендаторов. Если будет очень тяжело, будут выбирать этажи ниже, газификация чтобы была. То, что мы наблюдали в прошлом году. Сейчас такого спроса нет. Осенью человека арендовали и на 10, 13, 18 этажах", – рассказал эксперт.

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По словам Юрия Питы, зимой спрос меньше, потому что переезжать не так комфортно. В то же время, можно найти хорошую квартиру по меньшей цене. "Если есть желание найти что-то более интересное и за те же деньги, то можно попробовать", – считает президент Ассоциации специалистов по недвижимости.

Кстати, сейчас ситуация на рынке аренды стабильная, с перспективой роста цен.