Аренда квартир в Киеве: в каких районах дешевле всего, а где дороже всего
В течение апреля средняя стоимость аренды в Киеве почти не изменилась. Если в конце марта цена была около 15 950 гривен, то сейчас она "дотянулась" до 16 тысяч.
За последние полгода средняя стоимость снизилась на 9% – в конце октября цена была около 17 610 гривен. А если сравнивать среднюю стоимость сейчас и год назад, то снимать квартиры стало дороже на 41%. Об этом сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на статистику M2bomber.
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Какие цены на аренду жилья в разных районах
Дороже всего арендовать квартиры в Шевченковском районе, где средняя стоимость составляет 31 330 гривен. В Печерском районе, который ранее был лидером в списке, снимать жилье стоит в среднем 26 тысяч гривен в месяц.
Самая низкая средняя стоимость зафиксирована в Деснянском районе. Также невысокие цены на аренду квартир в Святошинском и Днепровском районах. Вот какие там цены:
- Деснянский – 12 750 гривен;
- Святошинский – 13 тысяч гривен;
- Днепровский – 14 тысяч гривен.
Что изменилось на вторичном рынке
В течение апреля средняя цена снизилась на 2%. Сейчас квадратный метр на вторичке стоит примерно 58 026 гривен.
Самая высокая средняя стоимость зафиксирована в Печерском районе – 87 506 гривен, а самая низкая – в Деснянском районе, это 44 390 гривен за квадрат. Во всех остальных районах цены стартуют от 51 тысяч гривен.