Аренда дорожает: в каких районах Киева еще можно найти бюджетные квартиры

Цены на аренду квартир в Киеве растут уже второй месяц. Средняя стоимость однокомнатных квартир повысилась на тысячу гривен. Теперь аренда стоит 13,5 – 14 тысяч гривен.

Цены на киевское жилье не повышаются, а летят вверх из-за новой волны внутренней миграции. Многие харьковчане переезжают в столицу из-за постоянных обстрелов. Также в столицу переезжают жители Сумщины и Одесской области.

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В каких районах Киева цены ниже средних

Зимние цены на рынке аренды еще можно найти, но такие предложения встречаются редко. На платформе Bird бюджетную квартиру предлагают на Троещине. Она расположена в 22-этажном доме, имеет площадь 50 квадратов. Однако интерьер там устаревший и нуждается в обновлении.

Все же цены на лучшее жилье в этом районе стартуют от 8,5 тысяч гривен. За такие деньги предлагают квартиру на проспекте Калины площадью 43 квадрата с хорошим ремонтом и современным интерьером. То есть на Троещине есть шанс найти бюджетные варианты жилья в аренду.

На Позняках похожую квартиру сдают уже за 10,5 тысячи гривен, но таких вариантов мало. В среднем однокомнатные квартиры здесь сдают за 12 тыс. грн и выше.

Квартиры с евроремонтом, но в старых домах, на Оболони стоят 13 - 14 тысяч гривен. В новостройках цены значительно выше – от 19 до 20 тысяч и выше.

Как выросла стоимость аренды в столице

По данным ЛУН, в феврале этого года однокомнатная квартира в столице стоила 12,5 тысячи гривен, в апреле – уже 12,25 тысячи гривен. К концу мая квартиры выросли до 14 тысяч гривен.

Двухкомнатные квартиры зимой предлагали за 17 тысяч гривен. Весной цена снизилась до 15,5 тысяч гривен. В начале лета квартиры сдают в среднем от 16 - 18 тысяч.