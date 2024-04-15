Больше всего средняя стоимость выросла на аренду одно- и двухкомнатных квартир. Этот показатель высок даже в областях, которые расположены недалеко от линии фронта или украинско-российской границы. Об этом стало известно из аналитического отчета DIM.RIA, сообщает Недвижимость 24.

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На сколько процентов подскочили цены на аренду

Больше всего средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в таких областях:

Черниговской (+64%);

Волынской (+52%);

Николаевской (+51%);

Запорожской (+50%);

Ровенской (+45%).

Как изменились цены и количество предложений на рынке аренды за год / Фото DIM.RIA

Цены на аренду двухкомнатных квартир также подскочили во всех областях Украины (данных об оккупированных территориях и тех, где продолжаются активные бои, нет). Лидеры по росту цен:

Сумская область (+167%);

Запорожская область (+53%);

Николаевская область (+47%);

Черниговская область (+44%);

Ровенская (+42%).

В каких областях снимать жилье стало дешевле

Закарпатье является лидером среди областей, где уменьшилась средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир (-25%). Также снимать жилье с тремя комнатами стало дешевле в Хмельницкой (-12%) и Черновицкой (-3%) областях.

Арендная плата за четырехкомнатные квартиры существенно снизилась в Киевской (-29%) и Винницкой (-28%) областях.