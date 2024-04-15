В каких областях больше всего выросли цены на аренду квартир за год: перечень "лидеров"
Если сравнить март 2023 и 2024 годов, то количество предложений на рынке аренды снизилось почти во всех областях. В то же время снимать квартиры стало дороже в каждом регионе.
Больше всего средняя стоимость выросла на аренду одно- и двухкомнатных квартир. Этот показатель высок даже в областях, которые расположены недалеко от линии фронта или украинско-российской границы. Об этом стало известно из аналитического отчета DIM.RIA, сообщает Недвижимость 24.
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На сколько процентов подскочили цены на аренду
Больше всего средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла в таких областях:
- Черниговской (+64%);
- Волынской (+52%);
- Николаевской (+51%);
- Запорожской (+50%);
- Ровенской (+45%).
Как изменились цены и количество предложений на рынке аренды за год / Фото DIM.RIA
Цены на аренду двухкомнатных квартир также подскочили во всех областях Украины (данных об оккупированных территориях и тех, где продолжаются активные бои, нет). Лидеры по росту цен:
- Сумская область (+167%);
- Запорожская область (+53%);
- Николаевская область (+47%);
- Черниговская область (+44%);
- Ровенская (+42%).
В каких областях снимать жилье стало дешевле
Закарпатье является лидером среди областей, где уменьшилась средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир (-25%). Также снимать жилье с тремя комнатами стало дешевле в Хмельницкой (-12%) и Черновицкой (-3%) областях.
Арендная плата за четырехкомнатные квартиры существенно снизилась в Киевской (-29%) и Винницкой (-28%) областях.