Как изменились цены на покупку квартир и домов за год: новые данные в цифрах

Купить квартиру или дом стало однозначно дороже, если сравнивать цены 2024 года к средней стоимости, которая была в 2023-м. Узнайте, на сколько выросли цены на жилье и где продают больше всего.

Традиционно самые высокие цены в столице, на Киевщине и всех западных областях. Об этом известно из аналитики OLX, передает Недвижимость 24.

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Покупка дома: количество объявлений, цены

В прошлом году в категории продажа домов на OLX опубликовали 299 645 объявлений. Больше всего купить дом предлагали на Киевщине (86 092), Одесской (32 647) и Днепропетровской (29 429) областях.

Медианная стоимость дома в Украине составляла 1 226 922 гривны. Самое дорогое жилье продавали на Киевщине – в основном более 4 миллионов гривен. Также высокие цены ставили в Одесской, Львовской, Ивано-Франковской области и Закарпатье – от 2,3 до 2,6 миллиона гривен. Самые дешевые дома были в Черниговской области – 310 833 грн.

Для сравнения аналитики рассмотрели период с января по апрель 2024 года. На платформе появилось 170 330 объявлений. Больше всего их было на Киевщине (49 582), Одесской (16 250) и Днепропетровской (15 639), как и в прошлом году.

Средняя стоимость дома в Украине выросла до 1 457 770 гривен. Самые высокие цены – в Киевской области и в западных областях, как и было в 2023-м.

Квартиру бывает дороже приобрести, чем дом

В 2023 году объявлений о продаже квартир было почти миллион – более 990 тысяч. Больше всего предлагали на Киевщине (324 237) и Одесской области (202 960).

Медианная стоимость квартиры в Украине составляла 1 437 218 гривен. Дороже всего было в Киевской и Львовской областях – средняя цена в более 2,4 миллиона гривен. Самые низкие цены, прогнозируемо, в прифронтовых областях – от 730 до 960 тысяч.

В этом году объявлений опубликовали уже более 520 тысяч. Больше всего их опять же на Киевщине (171 487) и Одесской области (90 963). А медианная стоимость в Украине повысилась до 1 636 196 гривен.