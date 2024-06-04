Традиційно найвищі ціни в столиці, на Київщині та всіх західних областях. Про це відомо з аналітики OLX, передає Нерухомість 24.

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Купівля будинку: кількість оголошень, ціни

Минулого року в категорії продаж будинків на OLX опублікували 299 645 оголошень. Найбільше купити будинок пропонували на Київщині (86 092), Одещині (32 647) та Дніпропетровщині (29 429).

Медіанна вартість будинку в Україні становила 1 226 922 гривні. Найдорожче житло продавали на Київщині – здебільшого понад 4 мільйони гривень. Також високі ціни ставили на Одещині, Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті – від 2,3 до 2,6 мільйона гривень. Найдешевші будинки були в Чернігівській області – 310 833 грн.

Для порівняння аналітики розглянули період із січня по квітень 2024 року. На платформі з'явилося 170 330 оголошень. Найбільше їх було на Київщині (49 582), Одещині (16 250) та Дніпропетровщині (15 639), як і минулого року.

Середня вартість будинку в Україні зросла до 1 457 770 гривень. Найвищі ціни – на Київщині та в західних областях, як і було у 2023-му.

Квартиру буває дорожче придбати, ніж будинок

У 2023 році оголошень про продаж квартир було майже мільйон – понад 990 тисяч. Найбільше пропонували на Київщині (324 237) та Одещині (202 960).

Медіанна вартість квартири в Україні складала 1 437 218 гривень. Найдорожче було в Київській та Львівській областях – середня ціна в понад 2,4 мільйона гривень. Найнижчі ціни, прогнозовано, у прифронтових областях – від 730 до 960 тисяч.

Цього року оголошень опублікували вже більш ніж 520 тисяч. Найбільше їх знову ж таки на Київщині (171 487) та Одещині (90 963). А медіанна вартість в Україні підвищилася до 1 636 196 гривень.