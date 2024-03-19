В районе, где квартиры продавали за 127 долларов, цены выросли до 382 тысяч: что произошло

Колонии Стокбридж, построенные в 1860-х годах как рабочее жилье в шотландской столице, стали крайне популярными на рынке недвижимости. Цены на квартиры в последнее время очень выросли и продолжают повышаться.

По плану, когда-то в колониях могли поселиться около 7000 человек с семьями. Цены в то время были значительно доступнее – от 127 долларов с первым взносом всего в 6 долларов. Остальную сумму можно было выплачивать в течение 20 лет.

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Район стал очень популярным – и цены подскочили

Стокбридж быстро стал очень известным благодаря местным плотникам, художникам и торговцам. В его окрестностях постоянно проводили общественные мероприятия и ярмарки. Многие люди захотели поселиться именно там. Поэтому неудивительно, что на сегодня стоимость одно- и двухкомнатного жилья достигает 382 тысячи долларов.

"Еще одна причина, почему мы выбрали колонии Стокбридж, – очень интересно жить в месте с такой большой историей. Это заставляет задуматься над тем, кто здесь был до нас", – поделилась впечатлениями 39-летняя американка Джесси Деопп, которая переехала в Стокбридж в прошлом году.

Американка Джесси с семьей / Фото SWNS

Пенсионер Билл Браунли, который приобрел квартиру в колониях почти 30 лет назад, говорит, что район сохранил традиции рабочей общины, несмотря на наплыв новых состоятельных жителей. И это не может не радовать.

В течение года здесь происходит много событий, которые поддерживают наш дух. На Рождество устраиваем вертеп, в мае – дворовая распродажа. Также есть творческие колонии, где художники устраивают открытые показы своих работ,

– рассказал Билл.

По словам местного риелтора Франчески Хилл, уникальная атмосфера этого района продолжает привлекать не только местных, но и иностранных покупателей. Особенно популярны большие квартиры, потому что переезжают в район в основном семьями.