Заоблачные цены: сколько стоит квадратный метр в европейских городах

За последние несколько лет стоимость жилья в Европе существенно выросла. Причиной таких изменений стало и полномасштабное вторжение, ведь многие украинцы выехали в поисках безопасного места за границу.

В некоторых европейских городах цены на квадратный метр в 10 раз превышают киевские. Это стало известно из данных, которые опубликовали на Numbeo – крупнейшей в мире базе данных о стоимости жизни.

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Какие цены на квадратный метр в городах Европы

Самыми дорогими оказались квартиры в скандинавских странах, Швейцарии и Великобритании. Здесь цены на квадратный метр в центре города составляют не 2 тысячи евро, как в Киеве, а десятки тысяч.

Самую высокую среднюю стоимость в Европе зафиксировали в Цюрихе – почти 26 тысяч евро за квадрат. На втором месте оказалась Женева со стоимостью около 20 тысяч евро за квадрат.

На третьем месте еще один швейцарский город – Базель. Там средняя цена за квадратный метр составляет почти 19 тысяч евро.



Десять самых дорогих городов / Данные Numbeo

Что касается городов с бюджетными ценами на жилье, то среди них:

Кишинев (Молдова) – 1703 евро за квадрат;

Сибиу, Орадя, Констанца (Румыния) – 1837, 1953 и 1987 евро за квадрат соответственно;

Пловдив, Бургас (Болгария) – 1935 и 1964 и евро за квадрат соответственно.

Киев в перечне из 129 городов Европы занимает 99-ю позицию. Стоимость квадратного метра в центре столицы – 2 431 евро. Также в список попали Львов, Одесса, Харьков, Днепр.