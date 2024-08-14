У деяких європейських містах ціни на квадратний метр у 10 разів перевищують київські. Це стало відомо з даних, які опублікували на Numbeo – найбільшій у світі базі даних про вартість життя.

Зверніть увагу 5 міст із найдорожчими квартирами в Україні: хто ввійшов до рейтингу

Які ціни на квадратний метр у містах Європи

Найдорожчими виявились квартири в скандинавських країнах, Швейцарії та Британії. Тут ціни на квадратний метр в центрі міста складають не 2 тисячі євро, як у Києві, а десятки тисяч.

Найвищу середню вартість у Європі зафіксували в Цюриху – майже 26 тисяч євро за квадрат. На другому місці опинилася Женева із вартістю близько 20 тисяч євро за квадрат.

На третьому місці ще одне швейцарське місто – Базель. Там середня ціна за квадратний метр становить майже 19 тисяч євро.



Десять найдорожчих міст / Дані Numbeo

Що стосується міст із бюджетними цінами на житло, то серед них:

Кишинів (Молдова) – 1703 євро за квадрат;

Сібіу, Орадя, Констанца (Румунія) – 1837, 1953 та 1987 євро за квадрат відповідно;

Пловдив, Бургас (Болгарія) – 1935 та 1964 та євро за квадрат відповідно.

Київ у переліку зі 129 міст Європи посідає 99-ту позицію. Вартість квадратного метра в центрі столиці – 2 431 євро. Також до списку потрапили Львів, Одеса, Харків, Дніпро.