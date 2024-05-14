Количество объявлений-предложений о покупке квартир на вторичном рынке в основном растет. В течение апреля показатель значительно уменьшился только в Киеве и Черкасской области – на 20% и 10% соответственно. Об этом сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на данные аналитического отчета DIM.RIA.

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Где самые высокие цены на вторичке

В апреле самая высокая средняя стоимость однокомнатной квартиры зафиксирована в Киеве – 95 530 долларов. Львовская область является второй в списке с ценой 69 060 долларов. Тройку лидеров замыкает Закарпатская область – это 60 022 доллара.

В течение прошлого месяца больше всего средняя стоимость выросла в Закарпатской (+12%) и Херсонской (+10%) областях.

Цены на вторичные однокомнатные квартиры в апреле / Инфографика DIM.RIA

В каких областях однокомнатные квартиры самые дешевые

Самые низкие цены на жилье в прифронтовых областях или в регионах с высокой частотой обстрелов. Речь идет о таких регионах:

Херсонская область – 22 889 долларов;

Николаевская область – 22 830 долларов;

Запорожская область – 22 110 долларов.

Что касается падения цен за последний месяц, то больше всего средняя стоимость снизилась в Киевской области (-5%).