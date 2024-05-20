Западные области остаются лидерами по стоимости квадратного метра в новостройках, констатирует обозреватель недвижимости Виктория Берещак. На это влияют несколько факторов.

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Почему цены не снижаются

Первый и основной фактор – концентрация платежеспособного спроса, то есть переселенцев из Киевской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Черниговской области.

Даже после деоккупации немалый процент людей остаются в западных регионах и уже понемногу начинают адаптировать свою жизнь, покупают там квартиры,

– отмечает Виктория Берещак.

Вторым фактором эксперт называет реальные темпы строительства и активизация застройщиков под влиянием спроса – "реального в моменте и частично отложенного, однако потенциального".

Какие цены на квартиры в новостройке сейчас

Во Львове средневзвешенная цена за квадратный метр сегодня достигает 55 тысяч гривен; в Ужгороде – 39 тысяч гривен за квадрат, а в Черновцах – 38 тысяч гривен за квадрат.

Что касается выбора покупателя в этих городах, то спрос есть на однокомнатные квартиры и двухкомнатные в пределах 65 - 80 квадратных метров.

Однокомнатная квартира на 45 квадратных метров во Львове будет стоить в среднем 55 - 60 тысяч долларов, в Ужгороде – от 40 до 50 тысяч долларов, а в Черновцах – в пределах 35 - 45 тысяч долларов.