Что в конечном итоге ожидает рынок жилья Украины, а также продавцов и покупателей, которые планируют уложиться в квадратные метры. Стоит ли это делать сейчас – дальше.

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Инвесторы вернутся на первичный рынок с новыми требованиями

Рассчитывать на то, что стройплощадки в этом году заработают на полную мощность и смогут завершить начатые объекты, можно лишь при определенных обстоятельствах, отмечает заместитель председателя правления Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Владислав Кулишенко. Он добавляет, что спрос на первичный рынок сейчас минимален, но ожидается, что сейчас он будет постепенно восстанавливаться. В то же время покупать будут не все, что есть на рынке. В приоритете – нижние этажи, наличие газовой плиты и автономное отопление.

"С этими пунктами возникают большие проблемы, поскольку большинство застройщиков, если они не возводят клубные дома, то не газифицируют их. Все они электрифицированы, поскольку превышают 10 этажей. Застройщику невыгодно проводить газ и ставить газовые плиты в высотки. Не говоря уже об индивидуальном отоплении. Как быть с верхними этажами, ведь раньше на видовые квартиры стоимость была намного выше, чем на нижние, то теперь возможен понижающий коэффициент. Загнать инвестора на 16 – 24 этажа будет сложно", – отметил Владислав Кулишенко.

По его мнению, маловероятно, что инвесторы будут вкладывать деньги в фундамент, ведь это очень рискованно. В то же время даже объекты, практически готовые к сдаче, одинаково столкнулись с задержкой.

Застройщики ожидают поддержки со стороны государства, однако пока идет война, главная поддержка идет на укрепление обороноспособности государства.

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Покупатели торгуются за вторичное жилье

Пока новостройки считаются рискованными вложениями, в Украине растет количество заявок на приобретение вторичного жилья.

Покупатели спрашивают жилье не старше 12 – 10 лет. Торгуются и хотят сбросить еще 20% указанной цены, но продавцы на это не идут. Владельцы не спешат продавать, потому что некуда вложить деньги, даже если в банк принести, то потом забрать будет непросто, а держать дома – не вариант,

– объясняет Владислав Кулишенко.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита добавляет, что на рынке купли-продажи в Украине никаких глобальных изменений не предвидится.

Одно ясно, что цены на квартиры не упадут, потому что очень мало предложений,

– отмечает Юрий Пита.

Как говорит эксперт, появился отложенный спрос – есть люди, которые готовы покупать, но не покупают, пока идет война. Однако соглашения есть на западе Украины, где стоимость квадратного метра вернулась к довоенному уровню.

На рынке возможен рост продаж на 5%

В целом по рынку продаж недвижимости риелторы ожидают в этом году небольшой рост в 5%, но это зависит от ситуации с энергетикой и от ситуации на фронте.

Несмотря на низкий спрос, который составляет около 5% от довоенного, цены на новые квартиры продолжают расти. Себестоимость квадратного метра с февраля 2022 г. выросла в среднем на 25 – 30% в иностранной валюте. Это вызвано нехваткой рабочей силы, удорожанием логистических затрат, ростом стоимости стройматериалов, разницей курса валют и новыми законами, требующими дополнительных расходов от девелоперов.