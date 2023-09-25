Как изменятся цены на недвижимость в 2024 году: прогноз эксперта

Рынок недвижимости по сей день стабилизировался: эксперты не наблюдают резкого повышения или падения. Но в 2024 году ситуация может измениться.

Недвижимость – это желаемый актив, инвестиционный магнит, а также хороший кросс-индекс для сравнения между собой стран. Так считает доцент кафедры экономики Киевского международного университета Виталий Опанасюк. Эксперт спрогнозировал, какими могут быть цены в 2024 году.

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Цены на недвижимость в 2024 году

В грядущем году цены будут и падать, и расти в зависимости от регионов. В центральных районах и на территориях, приближенных к границам с Россией и Беларусью, стоимость будет снижаться в валютном эквиваленте. Тем временем в западных областях цены на недвижимость будут расти.

Кстати, сейчас на рынке количество предложений превышает спрос. Однако продавцы на вторичном рынке, готовые ждать, не хотят снижать цены. Со скидкой могут продавать квартиру только те, кому очень нужно закрыть этот вопрос.

Виталий Опанасюк назвал главные причины, которые приведут к повышению цен. Среди них, например, он выделил органический или спекулятивный спрос, переток инвестиций из других сфер из-за риска или негативной конъюнктуры, миграционный прирост.

Также на стоимость повлияют такие факторы, как повышение банковской ставки, что ведет к росту себестоимости; повышение себестоимости и роста зарплат; повышение эффективности рынка; инвестиционной привлекательности; коррупция, заложенная в себестоимость; искусственная информационно-маркетинговая раскрутка рынка.

К снижению цен в первую очередь можут привести экономические, политические, демографические сложности; уменьшение спроса; потеря качества недвижимости как залога; снижение себестоимости; снижение коррупционной составляющей.