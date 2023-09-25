Нерухомість – це бажаний актив, інвестиційний магніт, а також гарний крос-індекс для порівняння країн між собою. Так вважає доцент кафедри економіки Київського міжнародного університету Віталій Опанасюк. Експерт спрогнозував, якими можуть бути ціни у 2024 році.

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Ціни на нерухомість у 2024 році

У прийдешньому році ціни будуть і падати, і зростати залежно від регіонів. У центральних районах і на територіях, які наближені до кордонів з Росією та Білоруссю, вартість буде знижуватися у валютному еквіваленті. Тим часом в західних областях ціни на нерухомість зростатимуть.

До речі, зараз на ринку кількість пропозицій перевищує попит. Однак продавці на вторинному ринку, які готові чекати, не хочуть знижувати ціни. Зі знижкою можуть продавати квартиру лише ті, кому дуже потрібно закрити це питання.

Віталій Опанасюк назвав головні причини, які призведуть до підняття цін. Серед них, наприклад, він виокремив попит органічний або спекулятивний, перетік інвестицій з інших сфер через ризик або негативну кон'юнктуру, міграційний приріст.

Також на вартість вплинуть такі фактори, як: підвищення банківської ставки, що веде до зростання собівартості; підвищення собівартості та зростання зарплат, підвищення ефективності ринку; інвестиційної привабливості; корупція, що закладена у собівартість; штучне інформаційно-маркетингове розкручування ринку.

До зниження цін насамперед можуть призвести економічні, політичні, демографічні складнощі; зменшення попиту; втрата якості нерухомості, як застави; зниження собівартості; зниження корупційної складової.