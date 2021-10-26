Цены на недвижимость Одессы пошли вниз: сколько стоил "квадрат" в октябре

Впервые за длительное время аналитики зафиксировали смену тренда. Так, неожиданное падение цен на "квадраты" зафиксировали в Одессе.

Об октябрьском падении цен сообщает портал Finance, ссылаясь на данные ЛУН. Какие цены являются актуальными по состоянию на начало четвертого квартала – дальше.

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Распределение цен по классам

Ищущим квартиру в новостройке в сегменте "эконом" придется заплатить 16 000 гривен за квадратный метр. Цена "комфорта" составляет 19 200 гривен за квадратный метр. Цены на "бизнес" стартуют от 23 800 гривен за квадратный метр. Заметно дороже недвижимость премиум-сегмента – средняя стоимость "квадрата" – 38 600 гривен.

Распределение цен по районам

Цены на недвижимость Одессы в октябре 2021 / Фото ЛУН

Самое дорогое жилье в Приморском районе – в среднем 30 800 гривен за квадратный метр.

Как и в предыдущие годы, самым дешевым оказалось жилье в Малиновском и Суворовском районе – 18 500 и 18 900 гривен за квадратный метр.