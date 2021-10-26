Про жовтневе падіння цін повідомляє портал Finance, посилаючися на дані ЛУН. Якими є актуальні ціни станом на початок четвертого кварталу – далі.

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Розподіл цін за класами

Тим, хто шукає квартиру в новобудові в сегменті "економ", доведеться заплатити 16 000 гривень за квадратний метр. Ціна "комфорту" становить 19 200 гривень за квадратний метр. Ціни на "бізнес" стартують від 23 800 гривень за квадратний метр. Помітно дорожчими є нерухомість преміумсегменту – середня вартість "квадрата" – 38 600 гривень.

Розподіл цін за рай онами

Ціни на нерухомість Одеси жовтень 2021 / Фото ЛУН

Найдорожче житло в Приморському районі – в середньому 30 800 гривень за квадратний метр.

Як і в попередніх роках, найдешевшим виявилося житло в Малиновському і Суворовському районі – 18 500 та і 18 900 гривень за квадратний метр.