Вверх или вниз: как изменится стоимость жилья в 2023 году

Читайте также Что поможет строительной отрасли пережить 2023 год: мнение специалистов

Как изменился рынок жилья и какие цены ожидать в течение 2023 года, рассказал маркетинг-директор маркетплейса DOM.RIA Сергей Молдаховский.

Главные изменения на рынке недвижимости

Сейчас рынок недвижимости максимально чувствительный к любым внешним факторам, а на ценообразование, спрос и предложение влияют именно события на фронте и новые потенциальные угрозы городам Украины.

Если говорить о ценах на новостройки в 2023 году, то основным рычагом будет себестоимость как материалов, так и логистики. На продолжение строительства также повлияет разминирование городов и ситуация с поврежденными железнодорожными путями. Все вместе может потянуть цену вверх, но без резкого перепада.

Резкого скачка цен я бы не прогнозировал, но колебание точно будет обусловлено себестоимостью,

– констатирует Молдаховский.

Рынок новостроек, по мнению эксперта, начнет восстанавливаться благодаря внешним инвестициям.

Считаю, отрасль начнет восстанавливаться, в первую очередь, вследствие внешних инвестиций: восстановление городов, новые проекты, возможно новые форматы жилья и так далее. И только потом еще одной ступенькой к восстановлению можно назвать инвестиции украинцев,

– комментирует эксперт.

Говоря о вторичном рынке, эксперт замечает: он более чувствителен к ситуации в стране.

Как видим, в 2022 году вторичный рынок частично переформатировался с купли-продажи на рынок аренды. Учитывая незначительный спрос на покупку, многие украинцы предлагают свое жилье в аренду,

– замечает он.

Если сравнивать декабрь 2021 и 2022 годов, то в Киеве цена на однокомнатную квартиру на вторичном рынке упала на 29%. Поэтому любые тенденции на вторичном рынке будут формироваться ввиду событий на фронте, экономической и энергетической ситуации.

Какая ситуация с арендой жилья в Украине

Молдаховский считает, что стоимость будет расти по всей стране. Однако ждать этого можно только после победы. Тогда украинцы будут возвращаться из-за границы, начнется новая волна миграции внутри страны.

К тому же, возобновится сфера туризма, что также будет способствовать росту спроса и цены на жилье.