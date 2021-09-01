Цены растут, количество свободных квартир уменьшается: что происходит с арендой квартир в Киеве

С января по август 2021 средняя цена на аренду квартир в Киеве выросла на 12 – 18%. Об этом рассказал Юрий Пита – президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

В течение летнего периода (июнь – август 2021), цены на киевскую недвижимость выросли на 6 – 8%, в зависимости от района. Согласно данным ЛУН, цена аренды однокомнатной квартиры выросла на 12,5% (до 13 500 гривен), двухкомнатной – на 10% (до 22 000 гривен), трехкомнатной – на 13,7% до 40700 гривен.

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Впервые с начала эпидемии коронавируса предложение в столице снизилась более чем в полтора раза. Для сравнения, летом 2020 году в Киеве пустовало 11000 – 13000 свободных квартир, в июне – августе 2021 эта цифра сократилась до 8000. Разница показателей обусловлена ​​и тем, что во время локдауна часть владельцев ушла с рынка, переведя жилье с аренды на продажу, рассказывает директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.

Причины роста цен

Снижение объема предложения с лета прошлого года, позволило владельцам квартир повысить цены в среднем на 25%.

Аренда подорожала из-за роста спроса, в этом году он начался во второй половине июня и достиг максимума в начале августа.

В начале августа наложился сезонный фактор – спрос вырос в результате переезда студентов и подготовки к деловой активности в столице, отмечает вице-президент профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал. Важно и то, что ажиотаж коснулся исключительно недвижимости, которая находится в низком и среднем ценовом диапазоне.

Сколько стоит аренда в Киеве

Цена на недвижимость в Киеве в 2021 году / Фото Pexels

Минимальная цена жилья в столице сейчас стартует от 5500 грн. Это "социальные" малогабаритные квартиры старой застройки, далеко от метро или транспортных узлов.

Основной объем предложения в основном сосредоточен в диапазоне 8000 – 18000 гривен.

7000 – 7500 гривен в месяц. За эту цену можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе в доме старого жилого фонда. У метро такая квартира может стоить уже 11 000 – 12 000 гривен.

За эту цену можно арендовать 1-комнатную квартиру со свежим ремонтом в спальном районе в доме старого жилого фонда. У метро такая квартира может стоить уже От 7500 – 9000 гривен – в такую ​​сумму обойдется аренда 2-комнатной квартиры в старом жилом фонде. У метро такая квартира стоит около 13 000 гривен.

– в такую ​​сумму обойдется аренда 2-комнатной квартиры в старом жилом фонде. У метро такая квартира 9000 гривен в месяц может стоить аренда 1-комнатной квартиры в новом доме в спальном районе. За 10 – 15 минут от метро аналогичная квартира будет стоить 13 000 гривен.

может стоить аренда 1-комнатной квартиры в новом доме в спальном районе. За 10 – 15 минут от метро 12000 гривен в месяц попросят заплатить за 2-комнатную квартиру в новом доме спального района. Близость квартиры к метро добавит к ценнику еще до 3000 гривен.

В центральных районах Киева цены могут быть вдвое выше.