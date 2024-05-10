В апреле 2024 года в Украине работают 76% отделов продаж новостроек. Самый высокий показатель – в Закарпатской области (97%). Наибольшая доля готовых новостроек от всего количества – в Киевской области (30%). Об этом сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на аналитический отчет DIM.RIA.

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Стоимость квадратного метра растет

Самая высокая средняя стоимость зафиксирована в Киеве – это 54 084 гривен за квадратный метр (учитывая все типы квартир по количеству комнат).

В течение апреля цены выросли во всех областях, кроме четырех. Больше всего средняя стоимость повысилась в

Полтавской области (+7%);

Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской (+3%).

Стоимость квадратного метра на первичке / Инфографика DIM.RIA

В каких областях цены стали ниже

Снижение средней цены за квадрат зафиксировано в таких областях:

Сумская (-4%);

Харьковская (-2%);

Винницкая (-0,4%);

Черкасская (-0,2%).

Стоит отметить, что в середине весны по всей Украине было сдали в эксплуатацию 10 новостроек на 21 секцию.