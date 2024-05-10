Стоимость квадратного метра в апреле: в каких областях цены выросли, а где снизились
В апреле средняя стоимость квадрата по Украине изменилась, но этот показатель в большинстве областей можно назвать неощутимым. Существеннее всего цены выросли в Полтавской области - в среднем на 7%.
В апреле 2024 года в Украине работают 76% отделов продаж новостроек. Самый высокий показатель – в Закарпатской области (97%). Наибольшая доля готовых новостроек от всего количества – в Киевской области (30%). Об этом сообщает Недвижимость 24, ссылаясь на аналитический отчет DIM.RIA.
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Стоимость квадратного метра растет
Самая высокая средняя стоимость зафиксирована в Киеве – это 54 084 гривен за квадратный метр (учитывая все типы квартир по количеству комнат).
В течение апреля цены выросли во всех областях, кроме четырех. Больше всего средняя стоимость повысилась в
- Полтавской области (+7%);
- Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской (+3%).
В каких областях цены стали ниже
Снижение средней цены за квадрат зафиксировано в таких областях:
- Сумская (-4%);
- Харьковская (-2%);
- Винницкая (-0,4%);
- Черкасская (-0,2%).
Стоит отметить, что в середине весны по всей Украине было сдали в эксплуатацию 10 новостроек на 21 секцию.