В частности речь идет о сокращении количества арендаторов. Об этом рассказала председатель Винницкого городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Лилия Пшеничная.

Читайте Инвестирование в недвижимость в Украине: в чем особенности и где лучше покупать жилье

Что происходит с арендой жилья в Виннице

До пандемии студенты были весомой долей арендаторов в Виннице: еще в 2019 году 35% арендованных квартир приходились именно на студенчество. Из-за ковидных ограничений и перехода на дистанционное обучение у подавляющего большинства студентов из других городов и населенных пунктов отпала необходимость в аренде жилья,

– отметила Пшеничная.

Однако, по ее словам, осенью ожидается оживление на рынке аренды жилья. Это может привести к росту цен минимум на 5 – 7%.

Интересно В Черновцах подорожали квартиры: на сколько и что покупают

Что с покупкой и продажей квартир

С начала 2021 цены на жилье в Виннице выросли на 5%. По словам эксперта, чаще всего потенциальные покупатели выбирают первичную недвижимость.

В первичный рынок инвестируют в основном работники и представители малого и среднего бизнеса. На вторичном рынке покупают в основном люди среднего возраста, или дети для своих родителей,

– пояснила специалист.

Эксперты прогнозируют подорожание еще на 3 – 4% осенью. Кроме того, выросла себестоимость строительства, что также повлияет на цены.