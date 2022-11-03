Жизнь восстанавливается: за сколько продают квартиры в Ирпене, Буче, Гостомеле

Обстрелы Украины продолжают тормозить полноценное обновление первичного рынка недвижимости. Инвесторы не спешат вкладывать средства в объекты с низким уровнем готовности, а застройщики не готовы предлагать дисконты, чтобы оживить спрос.

Следовательно, цены, особенно по сравнению с февралем – октябрем, в начале ноября 2022 года значительно выше практически во всех областях. Выросли цены и в Киевской области, даже в тех регионах, которые больше всего пострадали от вторжения россиян, пишет 24 канал.

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Сколько сегодня стоят квартиры в деоккупированных регионах и в каких городах-сателлитах Киева выгоднее всего покупать жилье – дальше.

Средняя стоимость жилья в пригороде Киева

По данным портала ЛУН Місто, во всех городах и поселках Киевщины, которые в начале марта находились под оккупацией России, сегодня отмечается незначительный рост стоимости квадратного метра. В то же время, наиболее приближенные к столице населенные пункты (Петропавловская и Софиевская Борщаговка) фактически сохранили октябрьские ценники.



Стоимость квадратного метра в пригороде Киева / Инфографика ЛУН

Самые дорогие квадраты предлагают в:

Бучи – 35 100 гривен;

– 35 100 гривен; Ирпени – 33 800 гривен;

– 33 800 гривен; Вышгороде – 32 600 гривен.

За 30 700 можно приобрести "квадрат" в Гатном, за 30 000 – в Петропавловской Борщаговке. Несколько дешевле стоимость в Софиевской Борщаговке – 29 100 гривен и Броварах – 26 100.

В Гостомеле средняя стоимость "квадрата" закрепилась на 25 800 гривен, это на 2 100 гривен больше, чем в октябре.

Одним из самых дешевых населенных пунктов стали в ноябре Белогородка и Обухов, где квадратный метр стоит 22 300 и 22 000 соответственно.

Впервые за долгое время на картах ЛУН появились данные по средней цене квадратного метра в Ворзеле. В настоящее время она составляет 20 600 гривен. В октябре данных по населенному пункту не было.