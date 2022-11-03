Відтак ціни, особливо у порівнянні з лютим – жовтнем, на початку листопада 2022 року значно вищі практично в усіх областях. Зросли ціни і на Київщині, навіть у тих регіонах, які найбільше постраждали від вторгнення росіян, пише 24 канал.

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Скільки сьогодні коштують квартири в деокупованих регіонах та в яких містах-сателітах Києва найвигідніше купувати житло – далі.

Середня вартість житла у передмісті Києва

За даними порталу ЛУН Місто, у всіх містах та селищах Київщини, які на початку березня перебували під окупацією Росії, сьогодні відзначається незначний ріст вартості квадратного метра. Водночас найбільш наближені до столиці населені пункти (Петропавлівська та Софіївська Борщагівка) фактично зберегли жовтневі цінники.



Вартість квадратного метра у передмісті Києва / Інфографіка ЛУН

Найдорожчі квадрати пропонують у:

Бучі – 35 100 гривень;

– 35 100 гривень; Ірпені – 33 800 гривень;

– 33 800 гривень; Вишгороді – 32 600 гривень.

За 30 700 можна придбати "квадрат" у Гатному, за 30 000 – у Петропавлівській Борщагівці. Дещо дешевша вартість у Софіївській Борщагівці – 29 100 гривень та Броварах – 26 100.

У Гостомелі середня вартість "квадрата" закріпилася на 25 800 гривень, це на 2 100 гривень більше, ніж у жовтні.

Одним із найдешевших населених пунктів стали у листопаді Білогородка та Обухів, де квадратний метр коштує 22 300 та 22 000 відповідно.

Вперше за довгий час на картах ЛУН з'явилися дані щодо середньої ціни квадратного метра у Ворзелі. Наразі вона становить 20 600 гривень. У жовні даних по населеному пункті не було.

Нагадаємо, середня ціна квадратного метра в новобудовах Києва у листопаді 2022 варіюється від 29 700 до 108 900 гривень за квадратний метр, в залежності від району.