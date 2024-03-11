Если посмотреть на фото дома с одной стороны, не зная его истории, то никто не догадается, что с ним что-то не так. Однако противоположную часть жилья "забрала" река. Купить полуразрушенный дом в Джуно предлагают аж за 400 тысяч долларов.

Обратите внимание Новый уровень комфорта: обзор клубного дома Hyde Park во Львове

Часть дома смыла река

Дом площадью 75 квадратов имеет одну спальную и одну ванную комнату, а также ниже гараж. Интерьер жилья достаточно хороший, а комнаты светлые и просторные. Единственное, что новым владельца придется купить много мебели. Но согласится ли кто-то здесь жить после такой истории?

Открытая планировка / Фото SEA MLS

Фото, где видно завалы дома, вызвало резонанс в соцсетях. Некоторые комментаторы шутили, мол, это "полуквартирный дом", но другие удивлялись и начинали волноваться за новых хозяев.

Известно, что часть дома смыло выбросом воды из реки 5 августа 2023 года. В то время там жили арендаторы, которые только что переехали на долговременный срок. Когда все произошло, внутри дома был только кот хозяев. Он пропал без вести и появился только через 26 дней.

Часть дома смыло водой / Фото SEA MLS

Местные риэлторы говорят, что рекламировать этот дом как "инвестиционную возможность" является честным и правильным решением. Если ее приобретет инвестор, то он расчистит завалы и засыплет участок землей так, чтобы там было безопасно жить.