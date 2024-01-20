Капсула времени: эта историческая усадьба 1840-х годов будто переносит в прошлое

В австралийском городе Ричмонд продают уникальную усадьбу 1840-х годов в георгианском стиле. В дизайне величественной недвижимости сохранилось много оригинальных деталей, так что ее можно считать "капсулой времени".

Знаковая усадьба Ричмонда занимает площадь более 2500 квадратных метров. С места, где она расположена, можно любоваться прекрасными видами на Голубые горы. Сейчас недвижимость продается по цене около 5 миллионов долларов.

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Роскошная усадьба 19 века

С самого начала это было обычное одноэтажное жилье с сараем, но со временем каждые новые владельцы достраивали его и в конце концов превратили в усадьбу.

Просторная резиденция включает шесть спален, три ванные комнаты, кухню, гостиную, комнату для приема гостей, библиотеку и многие другие. В главной спальне есть изысканная ванная в георгианском стиле с мраморной плиткой, а также выход на балкон.

Изысканный интерьер позапрошлого века / Фото Realestate

К настоящему времени в усадьбе сохранилось множество уникальных деталей, например мраморные камины, столярные изделия из австралийского красного кедра и французские хрустальные люстры 19 века.

Также к собственности принадлежит дополнительное отдельное жилье, первоначально являющееся комнатой для прислуги вместе с кухней. Вокруг домов есть большой дворик с прекрасным ухоженным садом и величественной скульптурой. Кроме того, установлена импортная французская беседка.