Знакова садиба Річмонда займає площу понад 2500 квадратни метрів. З місця, де вона розташована, можна милуватися чудовими краєвидами на Блакитні гори. Зараз нерухомість продають за ціною близько 5 мільйонів доларів.

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Розкішна садиба 19 століття

Із самого початку це було звичайне одноповерхове житло з сараєм, але з часом кожні нові власники добудовували його й, зрештою, перетворили на садибу.

Простора резиденція вмішує шість спалень, три ванні кімнати, кухню, вітальню, кімнату для прийому гостей, бібліотеку та багато інших. У головній спальні є вишукана ванна в георгіанському стилі з мармуровою плиткою, а також вихід на балкон.

Вишуканий інтер'єр позаминулого століття / Фото Realestate

До теперішнього часу в садибі збереглося багато унікальних деталей, наприклад мармурові каміни, столярні вироби з австралійського червоного кедра та французькі кришталеві люстри 19 століття.

Також до власності належить додаткове окреме житло, що спочатку було кімнатою для прислуги разом із кухнею. Довкола будинків є велике подвір'я з прекрасним доглянутим садом і величною скульптурою. Крім того, встановлена імпортна французька альтанка.