В Северной Ирландии продают частный остров по цене лондонской квартиры

Лонг-Айленд в городе Эннискиллен агенты по недвижимости рекламируют как "возможность, которая дается раз в жизни". Его стоимость сравнима с ценами за лондонскую квартиру.

На живописном острове открывается вид на реку Эрн. Здесь, среди 12 акров зрелого леса, расположен небольшой домик.

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Цена острова равна стоимости лондонской квартиры

Лонг-Айленд вышел на рынок за 550 тысяч фунтов стерлингов. Типичная ипотека на дом составляет 2141,15 фунта стерлингов в месяц, что равняется средней месячной арендной плате во многих районах Лондона.

На рынке появился частный остров в Северной Ирландии / Фото Montgomery Finlay & Co

К примеру, в восточных районах Гекни и Тавер-Гемлетс, популярных среди молодежи, стоимость проживания в среднем составляет 2 119 фунтов стерлингов и 2 069 фунтов стерлингов соответственно.

Агенты по недвижимости оценили изолированную собственность, сказав, что это "действительно уникальная возможность жить или отдыхать в красивом, спокойном месте на собственном частном острове".

Нынешние владельцы покупали остров с 1978 года и со вкусом и любовью построили нынешние объекты. Здесь есть домик с деревянным интерьером, несколько складских построек и мастерских. Частная пристань для яхт расположена совсем рядом.



Уютная квартира с деревянной отделкой / Фото Montgomery Finlay & Co

Спальня в домике / Фото Montgomery Finlay & Co