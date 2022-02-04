Чем удивляет 2022 год: новые тенденции в дизайне интерьера

Начало года – всегда яркие планы и определения новых течений. Именно сейчас мир определяет тренды, которые будут царить круглый год.

Наш дом – это не только место жительства, но и безопасный остров, в котором мы проводим одни из лучших мгновений. Стиль дома отображает личность, вкусы и предпочтения. Но не только характер определяет общую концепцию дизайна – важным фактором являются последние тенденции на рынке дизайна интерьера. Создание спокойного, оптимистического и беззаботного пространства стало обязательной задачей для каждого из нас.

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Модные тенденции варьируются от интерьеров, вдохновленных Японией, до домов, где преобладают экологические продукты и мебель. Ниже – 5 лучших тенденций дизайна интерьера 2022 года. Надеемся, вы интегрируете их в свой милый дом!

Японди

В этом стиле смешиваются японская и скандинавская эстетика. Гармония минимализма и скандинавской функциональности создала стиль, в котором помещение остается теплым и одновременно нейтральным. Здесь смело сочетается уют и природные материалы. В этом стиле преобладает успокаивающая цветовая палитра.

Волшебный стиль / Фото yankodesign

Стильный total black

В черном цвете есть что-то таинственное и мощное. Чаще люди ассоциируют черный с отрицательным оттенком, но, несомненно, этот сильный цвет имеет неоспоримую привлекательность. При правильном использовании этой палитры в интерьере черный может создавать эстетику, мгновенно придающую ощущение спокойствия и уравновешенности.

Невероятное сочетание / Фото yankodesign

Сад в доме

Растения являются известным способом защитить дом от плохой атмосферы, они отлично очищают воздух и даже способствуют хорошему настроению. Выращивать растения, ухаживать за ними и находиться в их окружении – большое удовольствие.

Внутренние сады – это современное решение, которое идеально работает и становится очень популярным. Здесь есть так много вариантов, что каждый сможет найти то, что ему нравится.

Особые предметы интерьера / Фото yankodesign

Умная мебель

Еще одним трендом 2022 года стала не просто мебель с совершенным дизайном, но и с инновационными решениями. Дизайн современной мебели сосредоточен на функциональности и полезности.

Новые технологии строительства направлены на то, чтобы сделать жилье более комфортным и дешевым, а также сократить сроки строительства. Оцените эти преимущества, обратившись в Корпорацию Недвижимости РИЭЛ

Главная идея – не просто отдых и комфорт, а облегчение жизни. Техническая мебель удовлетворяет многочисленные потребности и делает повседневную жизнь более комфортной. Это может быть умная кровать, в которой вмонтировано все необходимое для отдыха, или кресло с массажными функциями.

Инновации сегодня / Фото yankodesign

Экологичная мебель

Заботиться об окружающей среде особенно важно. Именно поэтому одной из тенденций дизайна этого года является постоянство и экологичность. Добавление экологичной мебели в наше жилое пространство является одним из таких решений. Экологическая мебель изготавливается из натуральных материалов с использованием безопасных для окружающей среды клеев, красок и лаков.

При выборе экологической мебели следует обращать внимание на материалы и способ ее изготовления. Конечно, здесь царит массив дерева, которое не только экологично чистое, но и долговечное, крепкое и чрезвычайно эстетичное. Его преимуществами являются также антистатические и антиаллергические свойства, что делает такую мебель идеальной для детей или аллергиков.

Красиво и экологично / Фото yankodesign