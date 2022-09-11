Также, чтобы уменьшить теплозатраты, важно устранить мостики холода, часто встречающиеся на старых оконных рамах. 24 канал рассказывает, какие существуют способы бюджетного утепления окон.

Интересно Новостройки или вторичное жилье: куда безопаснее вложить средства во время войны

Найдите причину теплопотерь

В первую очередь важно знать, что пропускать тепло может не оконная рама, а подоконник. В таком случае щели нужно закрыть силиконом или другим герметиком.

Если причина в негерметичном прилегании створок, их можно плотнее прижать с помощью шестигранного ключа или отвертки.

При износе уплотнителя единственным выходом из ситуации будет его замена. Для этого придется снять старую резину, почистить поверхность от мусора и заложить в пазы новый уплотнитель.

Самые простые способы утепления оконных рам



Окна можно утеплить бумагой, ватой, парафином / Фото unsplash

Для утепления окон употребляются несколько способов. Самые бюджетные из них:

утепление бумагой. Для этого скрученными полосами бумаги затыкают все щели в оконных рамах и заклеивают скотчем с заготовленной бумагой под цвет рам.

Для этого скрученными полосами бумаги затыкают все щели в оконных рамах и заклеивают скотчем с заготовленной бумагой под цвет рам. набивка ваты в щели рамы. Вместо ваты можно использовать поролон или текстильные материалы. Сверху также заклеиваются щели, но уже тканевыми полосками, вымоченными в мыльном растворе.

Несмотря на доступность материалов и легкость в монтаже, эти способы имеют значительный недостаток – сложность демонтажа. Отклеивая полоски, владельцы дома отрывают и краску на оконной раме. Кроме того, это одноразовые методы, то есть в следующем году придется повторять процедуру.

Еще один материал, который можно использовать для утепления старых деревянных окон – парафин. Перед процедурой его следует расплавить. Заливать парафин следует с помощью шприца для нанесения строительных смесей. Если щели большие, то нужно проложить подложку, которая поможет заполнить полость.

Самым надежным способом является применение утеплителей, вставляемых в створки рам. Они могут быть выполнены из разного материала – ПВХ, пенополиэтилена, резины и так далее. Из-за того, что их монтаж предполагает снятие створки окон с петель, проводить работы по утеплению этим материалом следует до наступления холодов.

Утепление откосов

Утеплить откосы окна с деревянными рамами проще всего с помощью гипсокартона. Для этого:

Прорежьте по периметру окна канавку глубиной не более одного сантиметра.

Вырежьте пластины нужного размера из влагостойкого гипсокартона. После этого можно вставлять заготовки в пазы, начиная с боковых откосов.

Заполните полости между стеной и пластинами монтажной пеной, а для выравнивания и закрепления примените малярный скотч. Верхний откос подотрите деревянным брусом. Когда пена застынет, скотч и подпорки можно будет убрать.

Еще проще утеплить откосы сэндвич-панелями. Для этого достаточно прикрепить П-образный профиль по всему периметру оконной рамы, выпилить откосы нужного размера из сэндвич-панелей и вставить в закрепленный профиль. Пространство между панелями и стеной лучше всего заполнить минеральной ватой. После этого на готовых откосах закрепляется монтажный F-образный профиль, в который фронтально устанавливаются те же сэндвич панели или пластины гипсокартона.