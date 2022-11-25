Для уюта и тепла: что поселить на пол вместо ковра
Ковер – универсальное мягкое напольное покрытие, которое играет особую роль в доме с наступлением осенне-зимнего периода. Однако это не единственное решение для обеспечения уюта и тепла.
24 канал собрал интересные идеи, которыми можно заменить классический ковер. Среди них – экопокрытие, пледы и пробковый пол.
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Экокилим из джута
Если ваш дом оформлен в экостиле или сканде, присмотритесь к легкому, натуральному и недорогому покрытию из прочного джутового шпагата.
Натуральный растительный ковер / Фото paynesgray
Такие коврики не имеют ворса, так как производятся из джута – кустов, распространенных в тропиках. Сырье превращают в волокно, в составе которого есть особое вещество – лигнин, именно оно обеспечивает прочность и стойкость изделия.
Кроме того, такие ковры хорошо переносят длительный контакт с влагой и вообще джут неприхотлив в уходе. И самое важное – изделие обладает превосходными теплоизоляционными свойствами.
Линолеум с утеплением
Линолеум значительно дешевле плитки, а большой ассортимент принтов обеспечивает этому напольному покрытию особую популярность. Для тех, кто ставит перед собой цель сделать квартиру немного теплее, стоит присмотреться к линолеуму на вспененной основе. Этот тип отличается от аналогов лучшей теплоизоляцией и шумопоглощением. Важно отметить, что это покрытие легко моется и обладает высокой износостойкостью.
В отличие от предыдущего варианта, количество слоев которого может доходить до шести, утепленный линолеум на войлочной основе состоит всего из двух слоев – декоративного и основания. В остальном он ничем не отличается от традиционного линолеума – такая же технология укладки и те же свойства.
Плед из шерсти
Мериносовые пледы являются отличной альтернативой стандартным коврам. А широкий выбор дизайнов делает его незаменимой деталью минималистичных интерьеров. Среди других преимуществ этого покрытия – натуральность и хорошая цена.
Плед из овечьей шерсти в интерьере / Фото etsy GushkaWoolRugs
А пледы из овечьей шерсти создают и украинские производители, поэтому это хороший способ поддержать отечественный бизнес.
Пробковый пол
Корковое покрытие – еще один экологичный вариант с красивой текстурой, который прекрасно поглощает шум и имеет высокую теплоизоляцию.
Важно, что за покрытием легко ухаживать, поскольку, в отличие от ковролина или ковра, пробка не впитывает пыль.
Меховая шкура
Один из самых традиционных способов заменить ковер – меховая шкура. Чаще всего их стелят в спальне и гостиной. Сегодня на рынке представлено немало моделей из заменителей животной шкуры, значительно легче в уходе и не имеющих специфического запаха.
Меховая шкура в интерьере / Фото Overland
Некоторые изделия с коротким ворсом можно стирать в машинке, выбрав щадящий режим. Однако светлые и пушистые изделия потребуют регулярной химчистки.