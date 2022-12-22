В Черновцах установят новые модульные дома: сколько человек получат временное убежище

В Черновцы прибыли первые блоки модульных домов, предоставленные Чехией. Сообщается, что новое временное жилье будет оснащено всем необходимым: холодильником, панелями для приготовления пищи, стиральными машинами.

О начале монтажных работ рассказал заместитель мэра Черновцов Василий Зазуляк. Что сейчас известно – дальше.

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Новые дома разместят на территории модульного городка

Блоки уже начали устанавливать на территории модульного городка. Благодаря этому здесь появятся дополнительные 18 спальных мест, три санузла, три комнаты для предоставления и получения медпомощи.

В домах будет вся необходимая бытовая техника, в частности холодильники, панели для приготовления пищи, стиральные машины.

Также правительство Чехии выделило около 10 миллионов чешских крон финансовой помощи.

Еще в октябре в Черновцах началось обустройство модульного городка для 300 переселенцев. Домики предоставил немецкий фонд. Проект предусматривает также устройство детской площадки и продуктового магазина, рассказал городской голова Черновцов Роман Кличук.



В Черновцах установят новые модульные дома / Фото фейсбук Василий Зазуляк

Под жилье для переселенцев оборудовали буковинскую школу

Община села Онут Черновицкой области обустроила на территории школы временное жилье для 60 вынужденных переселенцев на Буковине. На ремонт здания потратили 10 миллионов гривен из бюджета территориального общества. В то же время учащиеся пока будут учиться в соседней школе.

В помещении достроили корпус, где разместили туалеты и душевые комнаты, а также стиральные машины. В бывших учебных классах обустроили спальни и кухню.

В настоящее время на Буковине находится более 106 тысяч вынужденных переселенцев, из них 37 тысяч – дети.