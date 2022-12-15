На ремонт здания потратили 10 миллионов гривен из бюджета территориального общества. В то же время учащиеся пока будут учиться в соседней школе.

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Школа оснащена всем необходимым для жизни

В помещении достроили корпус, где разместили туалеты и душевые комнаты, а также стиральные машины. В бывших учебных классах обустроили спальни и кухню. В каждой переоборудованной комнате предусмотрено четыре спальных места. Волонтеры предоставили бытовую технику, мебель, постельное белье и запасы еды.



В каждой комнате по 4 спальных места / Скриншот 24 канала

Сейчас здесь проживает 15 человек, однако планируется, что вскоре в бывшую школу заедет еще 45 переселенцев, нуждающихся в убежище. В основном здесь оседают те, кто переехал из Запорожской области. Также есть жители Херсона.



В помещении достроили корпус, где разместили туалеты и душевые комнаты / Скриншот 24 канала