Черные кухонные столешницы: это актуальный тренд или устаревшее дизайнерское решение

Последние кухонные тенденции свидетельствуют о том, что самыми популярными являются столешницы светлых нейтральных тонов. Узнаете, вернулись ли в моду черные поверхности.

За последние несколько лет черные столешницы потеряли популярность. Мраморные, гранитные и даже кварцевые покрытия этого темного оттенка выбирали гораздо меньше светлых. Однако существует мнение, что черные столешницы снова в тренде, – и вот что говорят дизайнеры.

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Черные столешницы снова в тренде: да или нет

Кухня в современном фермерском доме с черной столешницей / Фото deVOL

Отделка мрачными цветами в этом году очень популярна, поэтому неудивительно, что темные оттенки снова появляются в дизайне интерьера. Также дизайнеры наблюдают возвращение устаревших тенденций, в частности, тренд на черные столешницы.

Черный гранит был основным материалом в девяностых годах, и он до сих пор имеет определенную сдержанную роскошь, особенно после шлифовки, поэтому мы рады видеть его на кухнях многих клиентов,

– говорит Гелен Паркер, креативный директор лондонского производителя deVOL Kitchens.

Черно-розовая кухня / Фото Lick

Черные столешницы создают смелый эффект, что добавляет привлекательности кухне. Многие ошибочно считают их холодными и стерильными на вид, но при правильном сочетании цветов в интерьере, такого ощущения можно избежать.

Смелая и эффектная черная столешница, безусловно, делает акцент на кухне, независимо от того, сделана она из бетона или натурального камня. Хотя черный можно считать холодным цветом, он добавляет на кухне тепла и уюта в сочетании со светлыми или мягкими тонами шкафов,

– объяснил Алекс Мейн, директор лондонской студии The Main Company.

Среди любимых материалов дизайнеров: черный мрамор или кварц, темный орех, бетон и гранит.