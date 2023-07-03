Стильный или мрачный: дом с черным экстерьером, который поймут не все

Черный дом в австралийском Брисбене удивил многих своим экстерьером. Вместе с тем он появился на рынке высокой ценой.

Жилье продают аж за 20 миллионов долларов в то время, когда рынок престижной недвижимости города горячее, чем когда-либо. Дом спроектировал новозеландский архитектор, черпающий вдохновение из гламурных шале.

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Мрачный вид, но довольно уютный интерьер

"Конфиденциальность и уединение были приоритетами при проектировании дома. Владельцы хотели, чтобы дом был удален от дороги, а въезд – по обсаженной деревьями подъездной аллее", – сказала дизайнер Батчелор.

Благодаря аллее дом напоминает загородное имение. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни. Внутри есть несколько жилых зон, например "большая комната", официальная столовая и семейная комната с французским дубовым полом и каменным камином.

Очень стильный интерьер / Фото Realestate

Здесь есть современный домашний кинотеатр, тренажерный зал, отдельный офис и бильярдная комната с баром. Спален насчитывается четыре, все они вмещают в ванную комнату. Также есть отдельная гостевая комната, вмещающая до девяти человек, с собственной кухней, ванной комнатой, столовой и отдельным входом.

На дворе есть красивый бассейн с морской водой, горячий спа-салон и финская сауна, а также открытая кухня.