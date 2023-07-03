Житло продають аж за 20 мільйонів доларів в той час, коли ринок престижної нерухомості міста гарячіший, ніж будь-коли. Будинок спроєктував новозеландський архітектор, який черпає натхнення з гламурних шале.

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Похмурий вигляд, але доволі затишний інтер'єр

"Приватність і усамітнення були пріоритетами під час проєктування будинку. Власники хотіли, щоб будинок був віддалений від дороги, а в'їзд – по обсадженій деревами під'їзній алеї", – сказала дизайнерка Батчелор.

Завдяки алеї будинок нагадує заміський маєток. Тут є все, що потрібно для комфортного життя. Усередині є кілька житлових зон, наприклад "велика кімната", офіційна їдальня та сімейна кімната з французькою дубовою підлогою та кам'яним каміном.

Дуже стильний інтер'єр / Фото Realestate

Тут також є сучасний домашній кінотеатр, тренажерний зал, окремий офіс і більярдна кімната з баром. Спалень налічується чотири, усі вони вміщують ванні кімнати. Також є окрема гостьова кімната, яка вміщує до дев'яти осіб, з власною кухнею, ванною кімнатою, їдальнею та окремим входом.

Надворі облаштований гарний басейн з морською водою, гарячий спа-салон і фінська сауна, також є відкрита кухня.